Dobrovoľníci usporili za jeden víkend niekoľko stoviek miliónov. Sú v ohrození?

V Česku sa cez uplynulý víkend hecli programátori a zadarmo vytvorili systém, ktorý by ináč stál českých daňových poplatníkov 401 miliónov KČ. Prečo je to svetlá výnimka? A čo Slovensko? Mohlo by sa niečo také stať aj u nás?

V nedeľu som sa bavil so sestrou, ktorá žije v Prahe. A spomenula mi, že partia IT odborníkov celý víkend programujú a chcú ponúknuť štátu zadarmo program. Bola evidentne nadšená z toho, že sa niečo také deje. Dnes som sa o tom dočítal konkrétnejšie a tvrdenia, ku ktorým som sa dostal, znejú povzbudivo.

V skratke:

Štátny fond dopravnej infraštruktúry spolu s Ministerstvom dopravy ČR pripravoval nový spôsob úhrady za používanie spoplatnených diaľnic. Malo ísť o systém, ktorý už na Slovensku máme, teda o elektronickú diaľničnú známku.

Bola uzatvorená zmluva s firmou Asseco Central Europe, na hodnotu cca 401 miliónov Kč (vyše 15,9 mil. eur) na vytvorenie informačného systému predaja elektronických diaľničných známok a jeho štvorročnú údržbu.

Daná suma sa zdala odbornej a aj laickej verejnosti privysoká, preto českí programátori zorganizovali tento víkend akciu hackathon s názvom #ZNAMKAMARADA kde daný program vytvorili celkom zadarmo.

Na akciu sa prihlásilo 300 dobrovoľníkov a na projekte sa priamo podieľalo 60 ľudí, ktorí pracovali bez nároku na honorár od piatku večera do nedele popoludnia.

Český premiér A. Babiš oznámil, že ak bude systém funkčný, tak ho štát prijme. Spoločnosť Asseco Central Europe súhlasila so zrušením už podpísanej zmluvy bezodplatne, odvolala sa na to, že nie je v ich záujme ohroziť dobré meno spoločnosti.

Ešte treba dodať, že niektoré funkcionality systému sa musia dopracovať firmou s bezpečnostnou previerkou, avšak aj tak je úspora niekoľko sto miliónov českých korún zjavná.

Išlo by niečo také aj na Slovensku? Svoje by vedel povedať Programátor Ján Suchal, ktorý chcel pomôcť Ústavu geodézie a kartografie (ÚGKK) s katastrálnym portálom a nakoniec dostal zaplatené aj tak niekto iný, podrobne viď :https://e.dennikn.sk/176393/chcel-pomoct-statu-s-katastrom-na-webe-ten-mu-ukradol-napad/

Len tak náhodou som sa rozhodol pozrieť, či sa v poslednej dobe niečo podobné uzatváralo aj na Slovensku, išiel som na portál Centrálneho registra zmlúv ( https://www.crz.gov.sk/) zadal do kritérií objednávateľa Ministerstvo dopravy a výstavby a sumu nad 1 000 000 eur. Hneď na prvej stránke ma upútali tento dodatok č. 3

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4345435&l=sk

Celková čiastka: 4 854 000,00 €

Tak som skúsil pohľadať viac info a hľa, dodatok č. 2

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3982284&l=sk

Celková čiastka: 3 564 000,00 €

Jedná sa o dodatok č. 2 a č. 3 k zmluve 201/D140/2014, ktorá ma za cieľ "zhotoviť dielo Jednotný informačný systém v cestnej doprave - vykonávať údržbu diela a zabezpečovať podporu prevádzky - poskytnúť expertov podľa požiadaviek objednávateľa - poskytnúť školenia na vytvorené dielo"

Zmluva má hodnotu 35 080 000,00 €

Hodnota dodatku č. 2 a č. 3 spolu je 8 418 000, čo je skoro 24 % pôvodnej sumy, čiže skoro ¼ celej hodnoty pôvodnej zákazky a viac ako polovica celej predpokladanej hodnoty zákazky (vyše 15,9 mil. eur), ktorú ušetrili programátori - dobrovoľníci v ČR tento víkend.

Dodatky boli uzavreté pravdepodobne z dôvodu nepredpokladaného zvyšovania nákladov na prevádzku systému a pravdepodobne asi aj pretože sa menila legislatíva a bolo to potrebné zmeniť a zapracovať. Čokoľvek. Je to v podstate jedno, akú výhovorku uvediete, ako zvýšenie nákladov odôvodnite. Všetko je v súlade so zákonom a nedalo sa inak.

Je však takýto spôsob obstarávaní IT technológiu hospodárny a racionálny? Prečo sa nám stále zdajú sumy za štátne obstarávania privysoké a prečo sa tieto sumy musia stále zvyšovať dodatkami o nemalé sumy? Je pomaly už verejným tajomstvom, že IT zákazky slúžia ako čierne diery na peniaze, pretože fungujú ako čierne skrinky - len málo ľudí tuší, ako presne má daný systém fungovať a koľko naprogramovanie danej funkcionality reálne stojí.

Naozaj nemám dobrý pocit z toho, ako štát hospodári s takýmito nemalými čiastkami. Zatiaľ mi však len ostáva čakať, kým nebude vôľa riešiť danú problematiku koncepčne a čakať, kým prídu nejakí dobrovoľníci ušetriť peniaze štátu aj sem na Slovensko a ešte viac budeme musieť veriť, že štát to dovolí. Ak vás ešte štát aj neokradne, ako sa to stalo pánovi Suchalovi.

A ak poznáte nejakého dôchodcu, ktorí fandí sociálnej korupcii s odôvodnením, že on sa už pre štát napracoval, tak nech sa štát postará teraz oňho, kľudne mu povedzte, že čím viac peňazí sa nerozkradne, tým viac môže zostať na dôchodok.

