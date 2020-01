O tom ako HAARP v Austrálii privolal dažde príliš neskoro

Je počasie vedúce k najhorším požiarom v Austrálii dielom náhody, či šialeného celosvetového sprisahania? Bol zneužitý projekt HAARP, aby sa umelo zvýšili zisky farmafiriem? A ako do toho celého zapadá vyhubenie populácie koál?

Ešte donedávna sa každodenne vo večerných televíznych novinách riešili katastrofálne následky požiarov, ktoré zasiahli obrovské územia v Austrálii. Štatistiky boli ohromujúce, desiatky mŕtvych ľudí a vyše miliardy zvierat. Ako je možné, že vláda celého kontinentu nepoužila svoje kontakty na organizácie NWO (New World Order- nový svetový poriadok) či Iluminátov a nezasiahla skôr? Prečo vládcovia Austrálie riskovali také škody na majetku a dokonca nepoužili technológie ako HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program-vysoko frekvenčný aktívny polárny výskumný program) či Chemtrails na vyvolanie dažďov? Naozaj toto chceli vládcovia sveta dosiahnuť? Čo by mali zo spálenej Austrálie, resp. ak by z nej mali niečo, prečo ju nenechali horieť dlhšie, aby boli škody omnoho vyššie?

Čoraz častejšie sa objavujú zmienky o tom, že v skutočnosti išlo o vyhladenie rasy Koál, nakoľko Koaly ohrozovali rastliny eukalyptu, kedže „Eukalyptové silice majú antimikrobiálný účinok voči celej rade patogénnych mikroorganizmov“ (wikipedia.cz). Tuto už skúsenejší (a hlavne tí, ktorí vedia, že tí hore ťahajú za nitky) zbystria pozornosť. Kto kontroluje trh s eukalyptom, ten ovláda trh lacných liekov proti nebezpečným baktériám, čo je veľmi dobrý spôsob na reguláciu svetovej populácie, čo je hlavný cieľ organizácie NWO. No pozor, menej chytrí budú namietať, že rozsiahle požiare zničia aj eukalyptus a teda nebude čo predávať. POZOR! Eukalyptus je rastlina adaptovaná na požiare a dokonca po nich rastie rýchlejšie! (wikipedia.cz) Takže pokiaľ populácia Koál sa reprodukuje pomaly a je na hranici vyhynutia, populácia eukalyptu sa bude regenerovať exponenciálnym radom, tak ako aj zisky farmafiriem.

Asi takto jednoducho by sa dalo poprepájať množstvo hoaxov do komplexu nonsensov a bludov, ktoré sa naoko javia ako „alternatívna skutočnosť“. Nie, naozaj som si to vymyslel a naozaj to tak nie je, ani by nemohlo byť. Skutočný svet je oveľa menej predvídateľný a pozostáva z nekonečného množstva reakcií vyše siedmych miliárd ľudí, z ktorých každý má na zreteli predovšetkým svoje sebecké ciele (najesť sa, mať prostriedky na život, byť milovaný) plus spontánnych dejov v prírode (zemetrasenia, obeh Zeme okolo Slnka, vplyvov počasia). Predstavte si hypotetickú elitu ľudí, ktorí ťahajú za nitky. A títo ľudia sú tak chytrí, že dokážu neustále držať v nevedomosti vyše 7 miliárd ľudí, bez toho, aby o tom podstatná časť populácie sveta nemala ani tušenia a nemohla sa im vzoprieť. Určite každý z nás pozná niekoho veľmi inteligentného, alebo veľmi nepredvídateľného, či morálne čistého. A takýchto ľudí je na svete ak nie niekoľko miliárd, tak určite niekoľko stoviek miliónov. A na prechytračenie (odpusťte mi prosím tento bohemizmus) takého množstva ľudí by bola potrebná buď inteligencia porovnateľná z Božskou, alebo rovnaký počet niekoľko miliárd či stoviek miliónov ľudí ešte chytrejších. To znamená, že ľudí, ktorí „ťahajú za nitky“ by bolo skutočne veľmi veľa, takže by sme museli podozrievať aj suseda z dolného konca, či sesternicu z tretieho kolena. Koncepcia takto ovládaného sveta sa nám zrazu začína rozpadať, kedže na jeho udržanie potrebujeme buď Božskú bytosť, alebo stovky miliónov kooperujúcich ľudí, ktorí udržiavajú zvyšok sveta v nevedomosti. Alebo si naozaj myslíte, že na spiknutie takéhoto rozsahu stačí partička ľudí a neuveriteľné množstvo peňazí na kúpenie všetkých ostatných?

Čo dodať na záver? Ak ráno vstanete, máte množstvo možností, ako naložiť so svojím dňom. K lepšiemu aj horšiemu. A naozaj žiadne HAARPy ani Chemtrailsy nemôžu za to, že vám šéf vynadá, zmeškáte autobus do práce, či sa vám vykydá naložená miešačka. Je to naozaj len vo vašich rukách a táto neprestávajúca zodpovednosť je asi to najdesivejšie, čo vás stretne za celý život.